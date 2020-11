Amministrative Sardegna, Capelli a Zingaretti: centrosinistra ok, ma PD cambi

Caro Nicola Zingaretti, solo tu potevi commentare così l’esito delle elezioni amministrative in Sardegna. Capisco il comunicato di “circostanza” e sei scusato perché forse non sai. E’ vero il Centro sinistra ha vinto, nonostante il PD (classe dirigente). Abbiamo vinto nonostante abbiate voluto prepotentemente delle primarie chiaramente divisive che oggi, con il senno del poi, disconoscete; abbiamo vinto nonostante, presuntuosamente, non abbiate voluto riconoscere altri candidati alla carica di Sindaco diversi da quelli appartenenti alla “corte”; abbiamo vinto nonostante la drammatica esperienza della Giunta Pigliaru, di Delunas, di Wheeller di….Di Maio! Nonostante tutto questo, abbiamo vinto. Adesso bisogna governare e mi auguro lo si faccia secondo il vostro schema: richiedere forte unità e condivisione intorno a voi nel momento elettorale, (“perché uniti si vince”), e diventare immediatamente escludenti nel momento in cui si deve governare! In passato, anche recente, poco vi è importato se si è vinto alle politiche, alle regionali o alle amministrative anche grazie alle piccole percentuali degli alleati. Troppo importante e prioritario era, e spero non sia, soddisfare gli appetiti della “corte”, anche a discapito del merito e delle competenze. Ma non è il momento delle vendette, anche se un po’ di panchina non può che far bene.

E’ un momento importante, caro Nicola, quindi vediamo di non perderci.

Il Centro sinistra non può prescindere, comunque , da PD. Ma da un PD diverso, veramente e sempre inclusivo, che sappia riformulare le priorità e riproporre i valori, principi e progetti per una società equa, solidale, rispettosa del merito al di là delle appartenenze partitiche, che sappia accorciare una scala sociale sempre più ripida, che garantisca la libertà attraverso l’istruzione, la cultura , il lavoro.

Cambiamo li dove è necessario.

Si abbandonino le strategie volte al raggiungimento di un potere del tutto personale . Come dimostrato di sola strategia si muore e senza basi si diventa solo insignificanti meteore, ( ogni riferimento a Calenda, Renzi , Di Maio & C. è puramente voluto!) ; fate in modo che non si consolidi il fatto che il Centro sinistra possa fare a meno di Voi o…….. ne faremo a meno.

On. Roberto Capelli

Centro Democratico