Amministrative Sardegna, Marotto: Davide ha battuto il centrodestra Golia. Nostro contributo sempre serio e importante

Davide sconfigge Golia.

Graziano Milia, Andrea Soddu e Massimo Mulas, novelli Davide, affondano la corazzata del centro destra Golia.

La credibilità e la laicità della proposta, uniti allo spessore politico dei tre candidati hanno fatto la differenza.

La vittoria arriva da lontano, da un progetto che parte dalla base elettorale, dall’osservazione dei bisogni delle comunità, dalla trasparenza degli intenti e della comunicazione.

L’epoca dell’arroganza e della muscolarità sta tramontando, i tempi non lo permettono e gli elettori vogliono essere considerati PERSONE e non più target da sedurre con promesse tanto epiche quanto stonate.

Questa nuova idea di politica sicuramente non ha ancora sanato la piaga dell’astensionismo, ma ha compattato il voto moderato e ha mandato KO il populismo e il sovranismo, e sono sicuro che con il tempo e una gestione della cosa pubblica attenta e precisa, in tanti torneranno alle urne per premiare la politica sana.

Il Centro Democratico da qualche anno si identifica in questa idea politica, motivo per il quale, aderire al progetto civico di Milia, Soddu e Mulas, anche rinunciando al simbolo del partito, non è stato un peso, anzi, abbiamo portato entusiasmo e collaborazione, proponendo i nostri candidati e supportando i tre Sindaci fino alla fine!

Sono convinto che sia il principio della grande rimonta nazionale che partendo dalle periferie e dalla gente arriverà senza dubbio al cuore pulsante del potere politico.

Questo non è un arrivederci, ma una chiamata all’azione perché già dalle prossime settimane ci aspettano, molte sfide, prima fra tutte, non lasciare mai soli i Sindaci, ed è opportuno capitalizzare il lavoro svolto fino ad oggi.

Congratulazioni Graziano, congratulazioni Andrea, congratulazioni Massimo e grazie a tutti e a tutte, candidati e candidate, collaboratori e collaboratrici e a chiunque abbia portato la sua goccia al nostro bacino.

Alessio Marotto

Coordinatore Regionale Centro Democratico