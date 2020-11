Campania, il prof. Raimondo Pasquino commissario regionale Centro Democratico

La nomina dal presidente Bruno Tabacci e dal segretario nazionale Margherita Rebuffoni

NAPOLI, 31 ott – Il professore Raimondo Pasquino, già rettore dell’Università di Salerno e coordinatore regionale di Centro Democratico in occasione delle ultime elezioni nelle quali Cd ha raccolto il 3,2% con oltre 76 mila voti, è stato nominato dai vertici nazionali commissario regionale del partito in Campania. L’atto di nomina – si legge in una nota – sottoscritto dal presidente nazionale di Cd on. Bruno Tabacci e dal segretario nazionale Margherita Rebuffoni, giunge a riconoscimento del grande lavoro e dell’importante risultato conseguito alle elezioni regionali appena trascorse e in vista degli appuntamenti altrettanto importanti per il rinnovo dei consigli comunali di Napoli, Salerno, Benevento e Caserta del prossimo anno. Al professor Pasquino e alla sua sensibilità politica – concludono Tabacci e Rebuffoni – ora sarà affidato il compito di riorganizzare e far crescere Cd nella regione”.