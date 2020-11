CD, Margherita Rebuffoni diventa commissario per Emilia-Romagna

L’USCENTE FAIMALI LASCIA PER IMPEGNI PERSONALI E DI LAVORO

Bologna, 31 ott. – Il segretario nazionale Margherita Rebuffoni diventa commissario di Centro democratico in Emilia Romagna. La nomina, informa una nota, e’ stata decisa d’intesa tra lo stesso segretario nazionale ed il coordinatore regionale uscente Fabrizio Faimali che ha espresso l’intenzione di rimettere il mandato a causa di impegni personali e lavorativi, rimanendo comunque in Centro Democratico e garantendo il massimo impegno per il rafforzamento del partito nella sua provincia di residenza, Piacenza. “Tutto il partito ringrazia Fabrizio Faimali per il lavoro svolto a livello regionale con impegno e passione – afferma in una nota Rebuffoni- nella certezza che analoghi passione ed impegno continueranno a contraddistinguerne l’operato a sostegno di Cd nella sua provincia”. La nuova commissaria regionale da parte sua è già pronta a riunire, sia pure in forma telematica, i vertici del partito in Emilia-Romagna fin dai prossimi giorni “per valutare al meglio la situazione e preparare le condizioni per un nuovo rilancio dell’iniziativa politica di Cd a livello regionale come in tutte le province in vista soprattutto delle elezioni amministrative del 2021 a Bologna, Ravenna e Rimini”.