Covid, Cd: Regione Lombardia impreparata anche con seconda ondata

MILANO, 16 ott – “Il coordinamento area metropolitana milanese di Centro Democratico valuta positivamente le nuove misure del Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria ma ritiene che ora tocchi all’ente Regione fare un salto di qualità. Sono inspiegabili i ritardi della Lombardia nella vaccinazione antinfluenzale, nel comunicare ai cittadini tempi, luoghi, obiettivi e allargamento della platea interessata”.

Lo dichiara una nota dello stesso coordinamento di Cd.

“Manca chiarezza sull’approvvigionamento e disponibilità dei vaccini, non si sa se una parte di quelli acquistati siano davvero autorizzati o no dall’Aifa. Inoltre, non si vede nel territorio una adeguata presenza di medici ed infermieri per la prevenzione e la sorveglianza, né si vedono i tamponi ed i test rapidi a partire dalle scuole. Subìta in pieno la prima ondata, la Regione Lombardia si sta dimostrando impreparata anche per la seconda. Non è accettabile – conclude la nota – e auspichiamo che cittadini e forze politiche che si riconoscono in un campo progressista uniscano le loro voci alla nostra”.