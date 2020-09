Bologna, Maria Grazia Bartolomei commissario di Centro Democratico

“AL LAVORO PER IL CENTROSINISTRA IN VISTA DELLE PROSSIME COMUNALI”

BOLOGNA, 1 set – Il Segretario Nazionale di Centro Democratico Margherita Rebuffoni ha nominato Maria Grazia Bartolomei Commissario Provinciale del partito a Bologna.

Bartolomei avrà il compito di rappresentare Centro Democratico nei rapporti con le altre forze della coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Bologna del prossimo anno.

Consulente economico finanziario, Bartolomei ha nel suo curriculum un’esperienza di politica attiva nel ruolo di consigliere provinciale ed è tra le fila di Centro Democratico fin dalla sua fondazione.

“A Maria Grazia vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro insieme al ringraziamento per la disponibilità ulteriore, tenuto conto anche degli altri suoi impegni in qualità di dirigente di Centro Democratico. Siamo convinti che saprà dare un contributo prezioso alla crescita del partito e al futuro politico della città. L’obiettivo che ci siamo dati è di contribuire all’affermazione del centrosinistra anche alle prossime comunali nel capoluogo” dichiarano in una nota Rebuffoni e il Coordinatore regionale Fabrizio Faimali.