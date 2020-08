CD Sardegna, nuovi vertici a Sassari e Alghero

CAGLIARI, 20 ago – Centro Democratico continua nella sua opera di rafforzamento in Sardegna e si struttura anche a Sassari e Alghero. Il segretario nazionale Margherita Rebuffoni ha nominato coordinatrice di Cd a Sassari l’avvocato Antonella Vandi, e vice coordinatrice l’avvocato Sabina Useli, mentre ad Alghero ha nominato coordinatore il dottor Alessandro Solinas e vice coordinatrice l’avvocato Angela Casu.

“Lavoriamo per essere sempre più presenti e vicini alle esigenze dei cittadini sull’Isola e per rendere più competitivo lo schieramento di centrosinistra in cui siamo collocati da sempre – dichiara in una nota il coordinatore regionale di Cd Alessio Marotto – A Sassari e ad Alghero siamo convinti di aver individuato le persone giuste: a loro vanno i migliori auguri di buon lavoro anche in vista dei prossimi appuntamenti politici ed elettorali”.