Campania, tante novità in CD: ecco i nuovi vertici provinciali

Coordinatori provinciali Zappalà ad Avellino, Puzio a Benevento, Claps a Salerno. Pasquino commissario a Caserta

NAPOLI, 25 gen – Centro Democratico rinnova e rinforza la sua squadra nelle province campane. Su proposta del Commissario regionale del partito, il professor Raimondo Pasquino, il segretario nazionale di Centro Democratico Margherita Rebuffoni ha provveduto alla nomina di Antonino Zappalà coordinatore provinciale ad Avellino, di Antonio Puzio coordinatore provinciale a Benevento e di Leonardo Claps a Salerno. Altra novità riguarda la provincia di Caserta dove è lo stesso professor Raimondo Pasquino ad assumere l’incarico di commissario provinciale.

“Dopo l’ottimo exploit alle recenti elezioni regionali e la nomina del nostro capogruppo e consigliere regionale Giovanni Mensorio coordinatore del partito a Napoli – spiega in una nota il segretario nazionale di Cd Rebuffoni – andiamo a rafforzare ulteriormente il partito in tutte le province campane. Un grazie sentito da parte mia e del presidente nazionale Bruno Tabacci al professor Raimondo Pasquino per il grande lavoro che sta svolgendo, così come meritano un ringraziamento non formale ma sostanziale i coordinatori provinciali uscenti Giuseppe Riccio, Giuseppe Solimene e Giuseppe Puzio per gli importanti risultati conseguiti in questi anni per il partito e per i loro concittadini”.