Cremona, Termenini nuovo coordinatore provinciale CD

CREMONA, 21 dic – Giuseppe Termenini è il nuovo coordinatore provinciale di Centro Democratico a Cremona. La nomina è stata formalizzata oggi dal segretario nazionale del partito Margherita Rebuffoni.

Lo si legge in una nota dell’ufficio stampa nazionale di Cd.

Termenini, chimico e libero professionista, già membro del direttivo nazionale di FederAmbiente nonché presidente dell’azienda di trasporti di Cremona Km – prosegue la nota – è presidente emerito dei chimici della provincia di Cremona ed è iscritto a Centro Democratico fin dalla fondazione del partito nel 2012, oltre che componente del Consiglio nazionale di Cd.

“Al neo coordinatore Termenini – afferma il segretario nazionale di Cd Margherita Rebuffoni – vanno i migliori auguri miei e del presidente nazionale Bruno Tabacci per l’impegno che lo attende sul territorio. Siamo certi che la sua esperienza e le sue capacità con questo incarico saranno ancor più di grande utilità non solo per il nostro partito ma per tutta la coalizione di centrosinistra nel cremonese”.