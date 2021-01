Campania, Mensorio CD: in campo per difendere i lavoratori

NAPOLI – “La vertenza di Meridbulloni di Castellammare di Stabia rappresenta, così come altre vertenze che hanno penalizzato la nostra regione, l’impoverimento produttivo ed occupazionale del nostro territorio contro il quale scendiamo in campo per difendere i lavoratori la Campania ed il Sud”.

È quanto ha affermato Il presidente della III Commissione consiliare permanente Lavoro e Attività produttive Giovanni Mensorio di Centro Democratico, che ha riunito l’organismo consiliare in audizione con i sindacati. Al termine dell’incontro Mensorio ha anticipato che trasferirà alla giunta regionale “la forte sinergia politica emersa tra maggioranza e opposizione al fine di accompagnare questa delicata vicenda ad arrivare ad un risultato che possa salvaguardare questi lavoratori e la vitalità produttiva dei nostri territori“.