Brescia, Fulvio Giacomassi nuovo coordinatore provinciale di Centro Democratico

Il segretario nazionale Rebuffoni: “Punto di riferimento importante per tutto il centrosinistra”

BRESCIA, 21 dic – Il Segretario Nazionale di Centro Democratico Margherita Rebuffoni ha nominato Fulvio Giacomassi coordinatore provinciale del partito a Brescia.

Giacomassi avrà il compito di rappresentare Centro Democratico nei rapporti con le altre forze della coalizione di centrosinistra e di ampliare il radicamento del partito presieduto da Bruno Tabacci nel bresciano.

Esperto di temi del lavoro e di politiche sostenibili nel campo ambientale, dell’energia e dell’economia circolare, ha lavorato a livello dirigenziale nel mondo dell’associazionismo, è consigliere nazionale di Centro Democratico da alcuni anni.

“A Fulvio vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro insieme al ringraziamento per la disponibilità ulteriore, tenuto conto anche degli altri suoi impegni in qualità di dirigente di Centro Democratico. Siamo convinti che saprà dare un contributo prezioso alla crescita del partito e al futuro politico della provincia, rappresentando un punto di riferimento importante per tutto il centrosinistra, in cui da sempre è saldamente collocato il nostro partito” dichiara in una nota il segretario nazionale, pure bresciana, Margherita Rebuffoni.