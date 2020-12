Campania, Mensorio nuovo coordinatore provinciale CD a Napoli

Il segretario nazionale Rebuffoni: “Con te protagonisti alle prossime elezioni”

NAPOLI, 17 dic – Il consigliere regionale Giovanni Mensorio è il nuovo Coordinatore di Centro Democratico per la provincia di Napoli. Ad ufficializzare la nomina con una nota è il segretario nazionale del partito, Margherita Rebuffoni, previa indicazione del commissario regionale di CD Raimondo Pasquino.

Mensorio, 42 anni, avvocato penalista del foro di Napoli, è stato recentemente eletto in Consiglio regionale in Campania risultando il più votato, con quasi 10 mila preferenze, nella lista di Centro Democratico che con il 3,2% ha contribuito alla riconferma del presidente uscente Vincenzo De Luca. Presidente della commissione Attività produttive, Commercio, Lavoro, Industria, Turismo e altri settori produttivi in Regione, Mensorio è docente a contratto di diritto pubblico all’Università.

“Sono certa – dichiara il segretario nazionale di Cd Margherita Rebuffoni – che con l’impegno e le capacità politiche di Mensorio il nostro partito si radicherà sempre di più in tutta la provincia di Napoli e insieme sapremo affrontare da protagonisti le prossime sfide elettorali”.