Milano CD: bene Sala ricandidato ora al lavoro per prossimi 5 anni

MILANO, 7 dic – Il Coordinamento della città metropolitana milanese di Centro Democratico apprezza la decisione del sindaco Beppe Sala di ricandidarsi, comunicata nel giorno di Sant’Ambrogio. È sicuramente da sostenere l’intenzione di voler riportare Milano ad essere città di ispirazione per il Paese e per l’Europa. Per raggiungere questo risultato il coordinamento metropolitano di CD ritiene che sia necessario partire da molte delle politiche attuate in questa consiliatura – quale tra le altre la restituzione degli spazi pubblici ai cittadini – e nella precedente. È altrettanto importante poi perseguire nuovi obiettivi che uniscano sviluppo e solidarietà, elementi da sempre distintivi di questa città. Così come prioritaria è la rigenerazione urbana nel segno della tutela e del rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini.