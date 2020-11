Covid CD Milano: vaccino antinfluenzale, Lombardia non ce la fa intervenga ministero

MILANO, 19 nov – “Nonostante quello che va ripetendo quotidianamente l’assessore Gallera in Lombardia si sta registrando un preoccupante ritardo con ulteriori rinvii nella somministrazione dei vaccini antinfluenzali soprattutto in una regione fortemente colpita dal Covid. La realtà è che oggi molte persone appartenenti alle categorie più fragili non sono coperte da vaccino e tutto questo non è tollerabile perché si sta mettendo in pericolo la salute dei cittadini lombardi. Si continuano a registrare ritardi e mancanze nell’approvvigionamento del vaccino, nell’organizzazione del tracciamento, nella strutturazione delle Usca, nell’approntamento di centri Covid per i tamponi e di medici per le scuole. Non è pensabile e non è accettabile che in questa situazione sanitaria e pandemica il privato si sostituisca al pubblico nell’offerta dei servizi.

Per questo assume priorità la garanzia pubblica e universale di assistenza e tutela dei cittadini lombardi che per essere attuata richiede, in questo stallo, un supporto urgente del Ministero della Salute o della Protezione civile alla Regione Lombardia per superare l’attuale grave situazione”. Lo dichiara una nota del Coordinamento metropolitano milanese di Centro Democratico.