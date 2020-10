Recovery Fund, Tabacci (CD): tatticismo ora penalizza, serve visione

Al Consiglio nazionale di Centro Democratico anche i due neoeletti in Campania

ROMA, 4 ott – “Viviamo uno dei momenti più difficili della nostra storia. I tatticismi della comunicazione effimera non ingannano più nessuno: la sfida per governo e maggioranza è alzare l’asticella della qualità dell’offerta politica. Occorre legare le cose da fare, a partire dalle idee per l’utilizzo concreto delle risorse del recovery fund ad un pensiero politico, un’idea del Paese che vogliamo”.

Così il presidente di Centro Democratico Bruno Tabacci nel corso del Consiglio Nazionale del partito che si è tenuto a Roma. Numerosi i dirigenti presenti giunti da tutte le regioni. Presenti anche i due neoeletti consiglieri regionali in Campania dove la lista di Cd ha ottenuto il 3,2%, con oltre 76 mila voti migliorando il 2,7% del 2015.

“Oltre che in Campania, i nostri candidati hanno ottenuto risultati importanti anche nelle altre regioni in cui si è votato ed eravamo presenti – ha ricordato il segretario nazionale di Cd Margherita Rebuffoni – Proseguiamo su questa strada, con serietà, per rafforzare il centrosinistra, con l’obiettivo di far crescere con Cd in tutte le province”.