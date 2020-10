Tabacci, “Giorgetti? Il suo è il centro geometrico della furbizia”

Intervistato da Affari: “Finito il tempo della faciloneria. Il successo di Conte è figlio dell’esigenza di una politica seria”

Da un lato, il numero due della Lega Giancarlo Giorgetti che ha sottolineato la necessità per il suo partito di avviare un movimento verso il centro. Dall’altro, Giovanni Toti e Mara Carfagna che hanno avviato un ragionamento, confrontandosi con diversi parlamentari, per capire che spazio c’è per una nuova forza moderata di centro, come Affaritaliani.it ha raccontato. Il centro, appunto, torna ad essere d’appeal. Complici anche i risultati di Regionali e amministrative. Oltre che il dibattito sulla legge elettorale, ammesso che si proceda sulla strada tracciata e, quindi, che il percorso del proporzionale con sbarramento al 5 per cento vada avanti. Il nostro giornale ne ha parlato con Bruno Tabacci, storico dirigente della Democrazia cristiana e deputato del gruppo Misto.

