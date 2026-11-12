Mercoledì 18 novembre all’Auditorium C. Zane un incontro dedicato al rapporto tra sicurezza, libertà e democrazia. Al centro il volume di Franco Gabrielli e Carlo Bonini, con la partecipazione dell’ex capo della Polizia e del presidente di Centro Democratico.

Come garantire la sicurezza senza sacrificare le libertà e i principi democratici? È la domanda al centro della presentazione di “Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica”, il libro scritto da Franco Gabrielli e Carlo Bonini, in programma mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 20.30, all’Auditorium C. Zane di Gavardo, in provincia di Brescia.

L’iniziativa, promossa da Centro Democratico, sarà un’occasione di confronto pubblico su uno dei temi più delicati del dibattito contemporaneo: il rapporto tra sicurezza dei cittadini, libertà individuali e democrazia.

Protagonisti della serata saranno Franco Gabrielli, coautore del volume, già prefetto, capo della Polizia e sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, e Bruno Tabacci, presidente di Centro Democratico, deputato, già presidente della Regione Lombardia e sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

A introdurre l’incontro sarà Davide Comaglio, sindaco di Gavardo, mentre la moderazione sarà affidata a Massimo Tedeschi, giornalista.

Il libro propone una riflessione sul significato della sicurezza in una società democratica, affrontando la necessità di trovare un equilibrio tra tutela delle persone, diritti e garanzie. Un tema che coinvolge istituzioni, cittadini e forze dell’ordine e che richiede un confronto aperto sulle politiche di sicurezza e sul ruolo dello Stato.

L’appuntamento è fissato per le 20.30 all’Auditorium C. Zane, in via Quarena 8, a Gavardo (BS). L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.