CD Marche: Mattia Morbidoni nominato Coordinatore Regionale

Ancona 30 marzo 2026. “Mattia Morbidoni è stato nominato Coordinatore regionale di Centro Democratico delle Marche” – lo rende noto l’ufficio stampa del partito.

Morbidoni è un giovane politico e imprenditore agricolo marchigiano. Laureato in Management dei Beni Culturali è noto principalmente per la sua attività imprenditoriale e per l’impegno in politica.

Ha al suo attivo diversi incarichi politici e amministrativi ricoperti a livello locale e provinciale: è stato consigliere comunale e capogruppo in Consiglio a Chiaravalle, Consigliere provinciale dal 2014 al 2017 ed è stato nominato Presidente del Sistema Museale della Provincia di Ancona nel 2014.

Sul fronte imprenditoriale negli ultimi anni si è distinto come bachicoltore, fondando il progetto Cuore di Seta che si occupa dell’allevamento di diverse varietà di bachi da seta, riprendendo un’antica tradizione contadina delle Marche, con l’obiettivo di creare una filiera corta per la produzione di accessori in seta interamente realizzati nella regione.

“A Mattia ci lega un’amicizia di lunga data proprio per il comune impegno politico. Grazie alla sua esperienza politica e istituzionale siamo certi che saprà al meglio rappresentare e rafforzare la presenza di Centro Democratico nella sua Regione. A lui vanno la nostra stima e i nostri migliori auguri di buon lavoro” – concludono con una nota congiunta Margherita Rebuffoni Segretaria e Bruno Tabacci Presidente di CD