Carlo Albanese è il Coordinatore di Centro Democratico della Città Metropolitana di Napoli

Napoli 24 luglio 2025 – “Carlo Albanese è stato nominato Coordinatore di Centro Democratico della Città Metropolitana di Napoli” – lo rende noto l’ufficio stampa del partito.

Carlo Albanese, 52 anni, laurea in economia, funzionario della Regione Campania, attualmente Assessore all’Ambiente e alla Polizia Municipale del Comune di Marano di Napoli, sposato con Teresa Cirino, due figli Annachiara e Filippo, è già da lungo tempo impegnato in politica. Ha al suo attivo l’impegno come consigliere comunale, assessore e poi capo ufficio staff nel Comune di Mugnano di Napoli.

“Ringrazio la Segretaria Margherita Rebuffoni per la fiducia riposta su di me. Ritengo che Centro Democratico possa giocare un ruolo fondamentale per un progetto di polo moderato nel Centro Sinistra. Ci aspetta un’importante sfida nell’immediato, saremo ai tavoli di coalizione per dare tutto il nostro apporto in termini di esperienza, competenza e passione” – così in una nota il neo Coordinatore Albanese.

“A Carlo, persona capace e con grande esperienza e sensibilità politica, vanno il benvenuto in squadra e i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono certa che, grazie alla sua profonda conoscenza del territorio e all’attenzione concreta e costante verso le sue necessità, porterà un contributo importante per la crescita del nostro partito nel territorio metropolitano di Napoli.

Ci attendono appuntamenti elettorali importanti, che affronteremo insieme mettendo come sempre al centro della nostra azione politica e delle nostre proposte, che porteremo alle forze di coalizione del centrosinistra, i bisogni reali e le priorità dei cittadini” – conclude Rebuffoni.