Chiavarino coordinatore metropolitano di Torino di Centro Democratico

L’assessore alla guida del Coordinamento in vista delle comunali

L’assessore al Commercio del Comune di Torino e leader fondatore di Civici al Centro, Paolo Chiavarino, è stato nominato coordinatore metropolitano di Torino di Centro Democratico, una scelta, spiega una nota, che “mette la figura e l’esperienza amministrativa di Chiavarino al centro della nuova proposta politica, per consolidare e rafforzare la sinergia e la federazione tra Civici al Centro e Centro Democratico in vista delle elezioni amministrative di Torino a sostegno del sindaco Lo Russo e dei primi e prossimi appuntamenti elettorali”.

Chiavarino ha quindi definito una struttura esecutiva collegiale formata da sette membri, tutti rappresentanti delle Circoscrizioni ed esponenti del territorio. Si tratta di

Francesco Martinez, Chantal Balbo di Vinadio, Giuseppe Genco, Maurizio Versaci, Paolo Bruzzese, Romano Luvison e Massimo Giaretto. “Il Coordinamento – spiega Chiavarino – si è riunito ieri con all’ordine del giorno le prossime elezioni amministrative di Torino che vedono Centro Democratico tra i costituenti della Lista Civici per Lo Russo sindaco.

I componenti del Coordinamento sono già al lavoro, ognuno per la propria delega, alla proposta programmatica da sottoporre al tavolo di coalizione di centrosinistra per la prossima consiliatura”.