Dona il 2×1000 a Centro Democratico: un piccolo gesto per rafforzare la democrazia

Con un semplice gesto puoi sostenere la democrazia senza alcun costo per te. Nella tua dichiarazione dei redditi, scrivi il codice A10 e dona il 2×1000 al Centro Democratico. Una scelta consapevole e gratuita che può fare la differenza.

Perché donare il 2×1000 a Centro Democratico

Il tuo contributo non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo. Donare il 2×1000 significa rafforzare la voce di chi si impegna ogni giorno per un’Italia più giusta, moderna e inclusiva. È un modo concreto per sostenere i valori democratici, il dialogo e la partecipazione attiva alla vita politica.

Come donare

Donare è semplicissimo:

Nello spazio dedicato al 2×1000 della tua dichiarazione dei redditi , scrivi il codice A10

Firma nello spazio accanto

Puoi farlo anche se:

Hai ricevuto la CU 2025 (Certificazione Unica)

Presenti il 730 precompilato

Non hai l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi

Un piccolo gesto, un grande aiuto

Scegliere di destinare il 2×1000 a Centro Democratico è un atto di fiducia e di sostegno verso una politica che vuole ascoltare, costruire e rappresentare. Aiuta la democrazia a crescere: scrivi A10 nella tua dichiarazione.