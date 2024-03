Rebuffoni: Grande vittoria di Alessandra Todde, del campo largo, della Sardegna

“La vittoria di Alessandra Todde e del campo largo che l’ha sostenuta è la svolta che abbiamo costruito e aspettavamo, ora si apre una fase nuova.

Uniti si vince e le destre si battono. Cos’altro serve per capirlo? – così in una nota Margherita Rebuffoni segretaria nazionale di Centro Democratico.

Alessandra Todde ha portato il valore aggiunto della sua grande competenza e della sua serietà, le forze politiche e civiche che l’hanno sostenuta la capacità di fare squadra con generosità.

Oggi è una buonissima giornata per la Sardegna, per la democrazia, per il campo largo, per le donne in politica, per il Paese – prosegue la nota.

Un ringraziamento speciale va al gruppo di Centro Democratico Sardegna e a chi si è candidato per il grande impegno e il contributo dato a questa vittoria.

Viviamo questa giornata con la gioia e l’orgoglio di chi sa di stare dalla parte giusta – conclude Rebuffoni