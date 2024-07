CD Pistoia: Giuseppe Corizzo nuovo coordinatore provinciale

PISTOIA, 25 lug – “Giuseppe Corizzo, 55 anni, è il nuovo coordinatore provinciale di Centro Democratico a Pistoia. L’incarico gli è stato conferito oggi dalla Segretaria nazionale del partito Margherita Rebuffoni”

Lo rende noto l’ufficio stampa nazionale di Cd.

Laurea in Scienze Motorie. Corizzo è Dipendente del Ministero della Giustizia presso il Tribunale di Pistoia, ed in passato ha prestato servizio nei ruoli della Polizia di Stato in diverse città italiane con compiti di prevenzione e contrasto alla criminalità e successivamente è stato impegnato nella provincia di Reggio Calabria in importanti servizi di contrasto alle attività della ‘Ndrangheta. Da sempre vicino al mondo dell’associazionismo cattolico, ha condiviso negli anni il progetto politico del cattolicesimo democratico dalla DC prima di approdare a Centro Democratico. E’ anche esperto di tematiche inerenti l’intelligence e la sicurezza internazionale con la frequentazione di diversi corsi presso prestigiosi centri ed istituti italiani su terrorismo e antiterrorismo.

“Siamo certi che con Corizzo poniamo le basi per un ulteriore rafforzamento del nostro partito e della coalizione di centrosinistra a Pistoia, anche in vista dei futuri appuntamenti regionali. Auguri sinceri di buon lavoro dunque da parte mia e del presidente Tabacci”, dichiara la segretaria nazionale Rebuffoni.

“Ringrazio il presidente nazionale on Bruno Tabacci e Margherita Rebuffoni per la fiducia – dichiara da parte sua Corizzo – Si tratta di un attestato di stima che ricambierò profondendo il massimo impegno con l’obiettivo di far crescere gli spazi di partecipazione e buona politica a Pistoia e provincia”.