CD Toscana: Il Consigliere Nazionale Giorgio Federighi nominato Coordinatore Regionale

FIRENZE, 24 lug – Giorgio Federighi, ex vicesindaco di Pistoia e Consigliere Nazionale di Centro Democratico, è il nuovo Coordinatore Regionale del partito in Toscana. La nomina è stata ratificata oggi dalla Segretaria nazionale di CD Margherita Rebuffoni – lo rende noto l’ufficio stampa del partito.

Federighi, già vicesindaco, consigliere comunale e provinciale di Pistoia, molto attivo in politica fin da giovanissimo, è stato segretario politico del suo territorio prima con la DC, poi con i Popolari, la Margherita e l’Ulivo per poi approdare nel 2013, anno della sua fondazione, a Centro Democratico in cui riveste la carica di Consigliere Nazionale.

“Federighi è stato sempre per Centro Democratico una presenza importante nella sua provincia e nella sua regione – spiega Rebuffoni – Con il nuovo incarico siamo certi saprà portare un contributo importante a tutto il partito nella sua regione. L’impegno più importante che lo attende sono le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, che lo vedranno rappresentare CD al tavolo di coalizione del centrosinistra.

A Giorgio, a cui ci legano stima e amicizia, vanno i migliori auguri di buon lavoro miei e del Presidente Tabacci” – conclude la nota.