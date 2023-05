CD Benevento: Il Coordinatore provinciale Puzio entra in Consiglio Nazionale

Antonio Puzio, Coordinatore provinciale del partito, entra nel Consiglio Nazionale di Centro Democratico. La nomina è stata ratificata oggi dalla Segretaria nazionale di CD Margherita Rebuffoni – lo rende noto l’ufficio stampa del partito.

“Consigliere comunale a Benevento dal 2016 al 2021, Puzio è appassionato da sempre di politica e ha saputo affiancare con successo l’attivismo politico e amministrativo alla carriera imprenditoriale – spiega Rebuffoni.

Antonio è stato in questi anni per Centro Democratico una presenza importante nella sua provincia, coordinandone l’attività politica e la partecipazione alle competizioni elettorali comunali e regionali. Sono certa che il suo ingresso nel Consiglio Nazionale di CD, grazie al suo bagaglio politico e alla sua lunga esperienza, porterà un contributo importante e qualificato all’interno dell’organo politico più importante del Partito. Ad Antonio a cui mi legano, oltre alla comune militanza politica, stima e amicizia, vanno le mie congratulazioni e i miei migliori auguri per il nuovo incarico” conclude Rebuffoni.