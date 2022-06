CD Rieti: Il Coordinatore provinciale Angelucci rieletto in Comune

Rieti, 19 giù – Nonostante la sconfitta della coalizione di centrosinistra a Rieti, la rielezione con quasi trecento preferenze del coordinatore provinciale di Centro Democratico Alessio Angelucci, rappresenta uno dei punti fermi da cui ripartire per riorganizzare l’alternativa alla destra.

Angelucci è risultato il secondo consigliere più votato dell’attuale opposizione e rimarrà anche in carica come Consigliere Provinciale e Presidente della IV° Commissione.

Un risultato importante che pone CD come riferimento dell’area moderata e riformista e il Consigliere Angelucci come punto di riferimento importante di un’area che non potrà farsi trovare impreparata alla prossima scadenza elettorale”.

È quanto si legge in una nota del Coordinamento Provinciale di Centro Democratico a Rieti.