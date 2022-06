“Giovani e start up Ora sfruttare il Pnrr”

Il sottosegretario Tabacci in città per sostenere Fratoni. La candidata a sindaco. “Ragazzi e lavoro due priorità”

“Il Pnrr ha attivato una quantità di risorse enormi, anche per le politiche giovanili e per le start up: se c’è la volontà di utilizzarle, se si dà una lettura corretta dei bandi e se le amministrazioni locali fanno la loro parte, credo che si possa davvero fare tutto quello che serve per rilanciare il nostro Paese”. Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Bruno Tabacci (Centro Democratico), intervenendo ieri al Toscana Fair di Pistoia ad un incontro elettorale a sostegno della candidata sindaco del centrosinistra e Movimento 5 stelle, Federica Fratoni, un appuntamento dove si è parlato di sostegno alle start up e di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. “L’alleanza che a Pistoia sostiene Fratoni – ha aggiunto Tabacci – mi pare sia una cosa buona, positiva, penso che stavolta questa coalizione abbia la possibilità di vincere e quindi di realizzare buoni progetti”….

Continua a leggere su La Nazione