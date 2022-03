Centro Democratico Area Metropolitana milanese: serve uno sforzo straordinario di istituzioni, imprese e cittadini per la sicurezza energetica nel territorio metropolitano

La Pandemia ed ora la criminosa aggressione della Russia all’Ucraina ci consegnano un mondo, un ordine mondiale completamente cambiato rispetto a quello che conoscevamo fino a due anni fa.

In presenza di un mondo economicamente interconnesso, la guerra militare scatenata dalla Russia diventa anche guerra commerciale, finanziaria, cibernetica e mediatica. Bene la reazione compatta dell’Europa e del nostro Paese.

In tale contesto visto la imprevedibilità degli sviluppi del conflitto e visto la forte dipendenza energetica del nostro paese dalla Russia, accanto all’azione del nostro Governo di diversificare le fonti e le aree di approvvigionamento del gas, serve uno sforzo straordinario nel territorio da parte delle Istituzioni, delle Imprese e dei Cittadini nell’ autoprodurre energia da fonti rinnovabili nella propria abitazione e condominio, nei propri uffici ed imprese e negli ospedali e case popolari. Le tecnologie, i materiali ci sono così come i soldi del Pnnr.

Il Governo modifichi le norme che ancora zavorrano il dispiegamento degli investimenti e rimuova i limiti attuali all’autoproduzione di energia elettrica delle Comunità Energetiche.

È ora il tempo. Facciamolo.

Facciamo diventare, tutti insieme, la Città metropolitana di Milano il motore della sicurezza energetica per i propri cittadini ed attività economiche.