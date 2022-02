Centro Democratico Area Metropolitana milanese: no allo scorporo della rete dai servizi in Tim

MILANO, 23 feb – Centro Democratico si schiera “al fianco delle ragioni dei sindacati che stanno protestando nei confronti della Tim per la decisione di scorporare la rete dai servizi”.

“È un’operazione sbagliata – dichiara una nota di Centro Democratico Area Metropolitana Milanese – per il futuro dell’azienda e di chi vi lavora, è sbagliata per il Paese perché si troverebbe a gestire la transizione digitale con una rete in mano a fondi esteri, è sbagliata perché separando la proprietà della rete da quella servizi si impoverisce fortemente l’offerta e la sicurezza dell’azienda, degli utenti e dei cittadini”.

“Per questo – continua la nota – riteniamo, come avviene nelle Ferrovie, che vi debba essere un’unica proprietà e che, rafforzando il ruolo di CdP, il Governo debba agire invece per una unificazione delle reti Tim ed Open Fiber.

Centro Democratico fa appello al Governo affinché intervenga con una strategia ed un’azione che superi il progetto di scorporo e metta al riparo, valorizzandolo, il patrimonio aziendale della Tim”.