Comunali, Tabacci: con Gualtieri per non perdere occasione PNRR

ROMA, 14 ott – “Per Roma il ballottaggio di domenica e lunedì rappresenta uno snodo fondamentale. La Capitale ha bisogno di mettere in pista da subito una macchina organizzativa in grado di funzionare al meglio per non perdere l’occasione unica rappresentata dalla quota di Pnrr che le verrà destinata: serviranno progetti in tempi rapidissimi e capacità esecutiva ancora più rapida ed efficente”.

Lo dichiara in una nota il presidente nazionale di Centro Democratico Bruno Tabacci

“Con Centro Democratico già al primo turno abbiamo sostenuto la lista civica del candidato del centrosinistra nella convinzione che avere la possibilità di mettere a disposizione di Roma l’esperienza maturata da Roberto Gualtieri in Europa e al Mef sia stato un colpo di fortuna. Il nostro invito – conclude Tabacci – è cogliere l’occasione andando a votare Gualtieri anche al secondo turno”.