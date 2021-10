Green pass: Tabacci, in queste ore vicende molto negative

“Le vicende molto negative di queste ore hanno preso a pretesto i vaccini, ma i vaccini non c’entrano niente”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci, nel corso dell’assemblea di Confindustria Mantova. “I vaccini – ha aggiunto – sono fondamentali per non chiudere di nuovo e il green pass non ha limitato la libertà ma è uno strumento per la libertà di tutti. E gli effetti si vedono perchè iniziamo a vedere la fine del tunnel. La mia idea è che la svolta c’è e il Paese è molto più avanti di quanto pensa qualche malintenzionato”.