CD Savona: Carlo Frumento entra nel Consiglio Nazionale di Centro Democratico

SAVONA, 29 set – Carlo Frumento, coordinatore provinciale di Centro Democratico a Savona entra nel Consiglio Nazionale del partito. Lo comunica in una nota la segretaria nazionale Margherita Rebuffoni.

“A Frumento – aggiunge Rebuffoni – che è candidato alle elezioni comunali del capoluogo nella lista RiformiAmo Savona con Marco Russo, vanno oltre ai ringraziamenti per l’ottimo lavoro di crescita e di radicamento di CD nella sua provincia, i miei migliori auguri per l’appuntamento elettorale di domenica e lunedì, così centrale per lo sviluppo di Savona”.

Anche il presidente di Centro Democratico, Bruno Tabacci, elogia Frumento: “Ha preso in mano il partito a livello provinciale ed ora è impegnato in prima persona per il comune capoluogo. Passione politica e disponibilità a metterci la faccia sono risorse preziose che credo i cittadini di Savona debbano apprezzare. Entrando nel Consiglio Nazionale di Cd peraltro Frumento avrà ulteriore modo di far conoscere e portare avanti le istanze della sua città e dei suoi concittadini. Anche per questo non posso che augurargli il meglio”.