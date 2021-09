Milano, i candidati di Centro Democratico nella lista “I Riformisti per Sala”

Sabato scorso al Salone degli Affreschi della Società Umanitaria di Milano, il Presidente Bruno Tabacci e la Segretaria Nazionale Margherita Rebuffoni, hanno presentato i candidati di Centro Democratico al Comune e ai Municipi nella lista I Riformisti per Sala.

L’impegno di CD nella lista Riformista a supporto del sindaco Sala è espresso dai nostri candidati che, da oltre un anno, si sono messi al lavoro per individuare le tematiche da affrontare affinché Milano possa fare Sempre di Più.

Al centro del dibattito dei nostri candidati ci sono i temi legati alle piccole imprese commerciali e alla ristorazione, categorie che tanto hanno patito durante la pandemia, al lavoro in un mondo che è cambiato radicalmente, alle Imprese Storiche, che rappresentano per Milano un “ponte” fra tradizione, capacità imprenditoriale e ospitalità, allo Sport, alla Sostenibilità e all’Ambiente per una città sempre più verde e un’aria sempre più pulita, all’attenzione alle persone più fragili e disagiate, alla lotta alle disuguaglianze, alle necessità espresse dai singoli municipi.

Per una città che sa e può fare sempre di più e meglio.

Per seguire il loro impegno e il contributo di tutti i candidati della lista “I Riformisti per Sala”, andate sulla pagina www.lavoriamoxmilanoconsala.it