Verona, Yolande Pigaiani nuova coordinatrice provinciale CD

VERONA, 23 giu – “Yolande Pigaiani è la nuova coordinatrice provinciale di Centro Democratico a Verona. La nomina è stata formalizzata dalla segretaria nazionale del partito Margherita Rebuffoni”.

Lo si legge in una nota dell’ufficio stampa nazionale di Cd.

Pigaiani, psicologa dirigente dell’Azienda Ulss 9 di Verona, è docente alla scuola di specializzazione in psicoterapia PSIOP di Padova, presidente di ARSDA Associazione ricerca studi disturbi alimentari ed ha fatto parte in passato della Commissione Politiche Sociali del Comune di Verona.

“Alla dottoressa Pigaiani, che ringraziamo per la disponibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti di Centro Democratico, abbiamo affidato il compito di far crescere, organizzare e radicare il partito sul territorio veronese, in raccordo con la Segreteria Nazionale. L’obiettivo è rafforzare Cd ed il suo posizionamento strategico di forza radicata fin dalla sua fondazione nell’ambito del centrosinistra e alternativa al centrodestra per affrontare da protagonisti le prossime sfide amministrative”.