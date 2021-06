CD Sardegna, Marotto: al lavoro per una sanità regionale più democratica

Quanto siano importanti gli ospedali “di frontiera” è ormai un fatto acclarato e noi lo sapevamo bene quando, in tempi non sospetti, in disaccordo con la Giunta Pigliaru votammo contro la riforma Arru.

Chiedevamo un po’ di buon senso per comprendere che garantire il presidio sanitario dei territori, fosse un diritto fondamentale della nostra gente, considerata anche la morfologia del territorio sardo e le carenze infrastrutturali che trasformano ogni spostamento dai centri più piccoli ai poli cittadini, in un pellegrinaggio, spesso non lasciando altra possibilità, ad intere famiglie, che abbandonare il territorio di appartenenza per trovare l’assistenza sanitaria.

Questa la ratio che ha spinto la nostra deputata On.le Mara Lapia, ad intraprendere un percorso di verifica in tutte le piccole realtà sanitarie locali, accompagnata dal coordinatore regionale Alessio Marotto, seguendo una road map precisa che la sta portando in tutte le piccole realtà sanitarie dislocate nell’Isola.

Gli ultimi in ordine cronologico sono stati gli ospedali di Isili e di Muravera, dove la deputata Lapia ha incontrato il personale sanitario e gli amministratori locali che hanno rappresentato uno spaccato doloroso della sanità di periferia, in cui interi reparti eccellenti sono stati cancellati in nome di una razionalizzazione che, alla luce dei fatti, di razionale ha ben poco.

“Il processo di verifica andrà avanti fino a che non avrò il quadro completo della situazione – ha detto la deputata CD – questo mi permetterà di portare la voce dei territori e degli operatori alle funzioni competenti, affinché intervengano per riparare un guasto che troppi disagi sta creando ai Sardi”

Marotto ha aggiunto – “In un mondo in cui si combatte quotidianamente per la parità in tutti gli ambiti, abbiamo nella nostra Regione un sistema sanitario che in spregio dei diritti di ognuno, continua a considerare un grossa fetta di Sardi come cittadini “di periferia”, lo riteniamo intollerabile e insostenibile.”

Una sanità efficiente e inclusiva è la prima manifestazione di civiltà per una società che funziona e noi di Centro Democratico ci batteremo perché sia sempre così.

Alessio Marotto

Coordinatore Centro Democratico Sardegna