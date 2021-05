Centro Democratico sostiene Matteo Lepore alle primarie del Centrosinistra

Centro Democratico, partito il cui leader è Bruno Tabacci, che si colloca fin dalla sua costituzione nel 2012 al centro del campo progressista, sostiene Matteo Lepore alle primarie del centrosinistra.

“Matteo Lepore conosce profondamente Bologna e ha dato prova di buone capacità amministrative in questi 10 anni al fianco, come Assessore, del Sindaco Merola, prendendosi cura, tra l’altro, delle periferie e dei complessi problemi connessi al disagio sociale. La sua idea di città per il prossimo decennio è robusta ed adeguata alle sfide che questa difficile fase di emergenza pandemica pone” afferma Maria Grazia Bartolomei, responsabile di Centro Democratico Bologna.

“Per noi è di soddisfazione la convergenza programmatica emersa con Lepore su temi che abbiamo posto al tavolo del centrosinistra bolognese, quali l’attenzione per il lavoro ed in particolare quello femminile, massacrato dall’emergenza covid e l’impegno collegato per le politiche di conciliazione e di welfare. Apprezziamo anche l’importanza che Lepore pone alla dimensione metropolitana di Bologna” continua Maria Grazia Bartolomei.

“Riteniamo inoltre importante la convinzione dimostrata da Lepore nella costruzione di una coalizione larga ed inclusiva delle migliori energie, politiche e civiche, lealmente e solidamente ancorate ai valori del centrosinistra, proiettati nelle azioni più efficaci di una buona amministrazione” conclude l’esponente di Centro Democratico.