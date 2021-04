CD Calabria, Ferrazzo: il commissario Longo riapra il S. Anna Hospital di Catanzaro

Centro Democratico della Calabria esprime solidarietà ai lavoratori del S. Anna Hospital di Catanzaro per la mancata riapertura della struttura ospedaliera e la conseguente perdita del posto di lavoro.

Sollecita la Regione Calabria ed il Commissario Regionale alla Sanità Longo, di mettere fine a questa triste vicenda, consentendo al Centro Cardiologico di eccellenza calabrese di poter operare, soprattutto in questo delicato momento di pandemia. E’ noto a tutti che, negli anni bui della sanità calabrese, il S.Anna ha salvato tante vite umane, distinguendosi per professionalità dei suoi operatori e per le attrezzature strumentali di ultima generazione.

Il Coordinatore Regionale Centro Democratico

Antonio Ferrazzo