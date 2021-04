CD Sardegna, Marotto: la giunta regionale ignora i problemi dei Sardi e crea nuove poltrone.

Cagliari 08/04/2021 – “È una questione di qualità, è una questione di qualità, o una formalità, non ricordo più bene, una formalità”.

Una Regione affamata da una pandemia infinita, grida “GIUSTIZIA”, il baratro alle porte con una zona rossa prossima generata da un picco di contagi, probabile terza ondata, e il Consiglio Regionale viene convocato per evadere una formalità, o una questione di qualità: alimentare il disastro amministrativo.

Qualcuno ha ritenuto esagerato il nostro “rabbioso” comunicato di qualche giorno fa perché in fondo, si trattava semplicemente di un’operazione a costo zero, e infatti eccolo il costo zero!!!

SEI milioni di euro per l’assunzione di personale, a detta dei vertici regionali, necessario per la gestione dell’Arca di Noè amministrativa. Una giunta generosa, non c’è dubbio, in tanti saranno grati di ottenere una scrivania, un foglio con cui trascorrere le giornate e un lauto stipendio, in tanti con la tessera giusta in tasca o dotati di congiunti dal grande portamento, alla corte del governatore!

Già alcuni mesi fa il Presidente aveva deciso di spendere tanti bei soldini per snellire il duro lavoro di gestione della Presidenza della Giunta, talmente oneroso da richiedere l’innesto di “personale aggiunto”!

I debiti elettorali sono una brutta piaga.

Ma noi non ne faremmo una questione gastronomica lamentando i soliti “magna magna”, anche se le evidenze parlano diversamente, vorremmo però portare all’attenzione dei governanti isolani, che tale spendita scellerata dei denari dei contribuenti è veramente uno schiaffo alla dignità!

Con SEI MILIONI di euro si potevano fare tante cose evidentemente più utili, come ad esempio finanziare un massiccio piano di vaccinazioni “che ne abbiamo un gran bisogno”, o un sistema di ristoro delle povertà estreme che stanno aumentando in maniera tanto preoccupante che la stessa Caritas vacilla, o anche semplicemente saldare qualche fornitore della Regione che da tempo immemore attende di vedere le proprie fatture pagate.

Siamo stufi di esseri ultimi in tutto, siamo stufi di proclami di distrazione di massa, come l’ultima uscita in cui chiedete al Governo di dare priorità alle Isole nelle vaccinazioni quando sapete perfettamente di non essere in grado di gestire neppure l’ordinario.

Chiedervi di lasciare tutto e andarvene a casa sarebbe inutile come una forchetta per il brodo, allora se proprio dovete restare abbiate almeno il decoro di smetterla di giocare con la pelle dei Sardi, se non altro per rispetto di quelli che vi hanno votato e con buona pace degli altri.

CENTRO DEMOCRATICO SARDEGNA vi osserva e non smetterà di denunciare la vostra malagestione, i cittadini della Sardegna devono sapere che in questi funesti tempi di pandemia il virus più letale è la vostra inadeguatezza, devono sapere che la vostra missione non è la giusta amministrazione della Regione, ma l’occupazione sistematica di ogni spazio esistente e di crearne altrettanti quando questi saranno finiti. Noi continueremo a vigilare e a fare una forte opposizione anche dall’esterno. Per il bene di tutti i sardi e della nostra terra.

Alessio Marotto

Coordinatore regionale Centro Democratico Sardegna