Roma, 31 gen. – ”Abbiamo creato un gruppo al Senato”, quello degli ‘Europeisti’, ”un grande passo in avanti nella chiarezza dei problemi”. ”Penso che Conte sia l’unico punto di equilibrio in questa legislatura. E poi ha il consenso che gli viene riconosciuto spesso dagli italiani, che non è poco…”. Lo ha detto Bruno TABACCI, deputato di ‘Centro democratico’, ai microfoni di Sky tg24.