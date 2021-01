ROMA, 31 GEN – “Questa crisi ci ha fatto perdere due mesi. Il Colle, garante dell’unita’ degli italiani, ha detto la parola fine su Draghi. Si tratta dell’italiano piu’ stimato nel mondo, e’ una riserva decisiva che non va utilizzata in modo strumentale in questa situazione”. Cosi’ Bruno Tabacci, in diretta su SkyTg24.