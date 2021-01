Benevento, Antonio Puzio è il nuovo coordinatore provinciale di CD

BENEVENTO, 25 gen – Antonio Puzio è il nuovo coordinatore provinciale di Centro Democratico a Benevento. Lo ha nominato il segretario nazionale del partito Margherita Rebuffoni su indicazione del commissario regionale del partito, il professor Raimondo Pasquino.

Puzio, direttore della scuola di formazione professionale che porta il suo nome, è consigliere comunale in carica a Benevento con delega alla promozione turistica, alle politiche giovanili e all’artigianato.

“L’incarico affidato ad una persona come Antonio Puzio, che ha già acquisito un’importante esperienza politico amministrativa sul campo e conosce approfonditamente le problematiche della sua provincia – spiega Rebuffoni in una nota – dimostra una volta di più la volontà del partito di radicarsi nel beneventano e crescere ulteriormente dopo il lusinghiero 2,51% raccolto alle ultime elezioni regionali nella circoscrizione. La nostra collocazione è e sarà naturalmente il centrosinistra. A Puzio dunque i migliori auguri di buon lavoro da parte mia e del presidente nazionale on. Bruno Tabacci. E un grazie sentito per l’ottimo lavoro svolto anche a Giuseppe Puzio che ha ricoperto egregiamente l’incarico di coordinatore provinciale fino ad oggi”.