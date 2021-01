Salerno, Leonardo Maria Claps è il nuovo coordinatore provinciale di CD

SALERNO, 25 gen – Leonardo Maria Claps è il nuovo coordinatore provinciale di Centro Democratico a Salerno. Lo ha nominato il segretario nazionale del partito Margherita Rebuffoni su indicazione del commissario regionale del partito in Campania, il professor Raimondo Pasquino.

Claps è senatore accademico presso l’Università degli Studi di Salerno in qualità di rappresentante del personale tecnico amministrativo.

“Con la nomina di una persona giovane e di qualità come Claps – dichiara Rebuffoni in una nota

dell’ufficio stampa nazionale di Centro Democratico – intendiamo offrire un’opportunità in più per i cittadini di Salerno e della sua provincia per impegnarsi politicamente al servizio del loro territorio. La crescita ed il rafforzamento di Centro Democratico nel salernitano è essenziale per noi e può partire da un ottimo 3,41% registrato alle ultime elezioni regionali. A Claps vanno dunque i migliori auguri miei e del presidente nazionale del partito, l’on Bruno Tabacci, di un buon lavoro al servizio dei cittadini di Salerno, di Centro Democratico e della coalizione di centrosinistra nella quale siamo collocati convintamente e stabilmente”.