Manovra, Tabacci: c’è spazio per fase nuova, Conte la guidi

ROMA, 27 dic – “In Commissione bilancio sulla legge di Stabilità si è registrata una positiva convergenza politica. Era doveroso ma non scontato anche se l’esercizio provvisorio sarebbe stato letale. Giusto dunque ora che le opposizioni rivendichino il merito del loro senso di responsabilità”.

Lo ha detto Bruno Tabacci alla Camera intervenendo per il gruppo Centro Democratico – Italiani in Europa”.

“Mentre le polemiche sull’assalto alla diligenza sono strumentali. Questa legge di bilancio cade in una fase eccezionale. Quello che conta piuttosto è che l’utilizzo del debito deve essere virtuoso. E’ una sfida per tutti maggioranza e opposizione. Altro che crisi istituzionale, serve collaborazione istituzionale. E compete al presidente del Consiglio assumere un’iniziativa politica adeguata, già nelle prossime ore, perché non c’è tempo da perdere. Sono certo che sul piano parlamentare ci sarà una risposta adeguata. Su queste premesse – ha concluso Tabacci – il nostro gruppo darà voto favorevole alla Legge di Bilancio”.