Positivo incontro vice sindaca Censi con coordinamento Centro Democratico: recovery fund decisivo

Nel pomeriggio del 5 ottobre si è tenuto l’incontro tra la vice sindaca della città metropolitana milanese Arianna Censi con il coordinamento area metropolitana milanese di Centro Democratico.

L’incontro si è concentrato prevalentemente sui progetti redatti dall’amministrazione città metropolitana in relazione al percorso tracciato dal Governo di consultazione con gli enti locali per predisporre un piano integrato nazionale in riferimento al recovery fund.

La vice sindaca Censi ha illustrato, a grandi linee, i 35 progetti pari ad un investimento di 4.387.337.289 che la Città metropolitana ha messo a punto, sottolineandone la loro portata strutturale riguardo il miglioramento del trasporto pubblico locale, la riqualificazione della viabilità provinciale, la gestione della transizione energetica, digitale e potenziamento delle competenze del personale della pubblica amministrazione, la predisposizione di una rete di distribuzione del calore e del raffrescamento delle abitazioni provenienti da fonti alternative quali l’acqua ed il biometano, la navigabilità dei navigli, la rigenerazione delle aree degradate, un potenziamento del verde, un nuovo ruolo dell’Afol nel mercato del lavoro ed un hub giovani.

I rappresentanti del coordinamento, nel valutare positivamente tali progetti hanno evidenziato come la loro progettazione si collochi strategicamente in una visione prossima futura di un territorio sostenibile sotto il profilo economico,sociale ed ambientale. Questioni centrali per il coordinamento CD Mi che ha da mesi sostenuto che bisogna rispondere alla situazione generata dal covid con azioni capaci di generare lavoro, opportunità per le imprese, misure di sostegno alle fasce socialmente deboli, riduzione delle emissioni atmosferiche nocive, nuova attrattività con servizi ad alta tecnologia e con un ambiente rigenerato dal verde.

Allo stesso tempo hanno sostenuto che andrebbe valorizzata istituzionalmente la città metropolitana come luogo di interconnessione dei flussi economici, sociali ed ambientali delle varie aree del territorio e renderla così in grado di competere con quelle europee. Altresì hanno evidenziato che la città metropolitana diventi proattiva per la promozione nel territorio della trasformazione digitale delle attività e dei servizi e della riqualificazione energetica degli immobili attraverso un progetto che utilizzi il super bonus 110% casa a partire dagli edifici popolari come uno dei fattori di rigenerazione delle periferie.

Sulla base di queste considerazioni la vice sindaca Censi ha proposto altri momenti di confronto a valle della definizione e relativa accettazione dei progetti della Città metropolitana da parte del Governo nel piano definitivo del Recovery fund.

Il coordinamento dell’area metropolitana milanese di centro Democratico colloca l’incontro con la vice sindaco Censi all’interno delle varie iniziative che si stanno tenendo sul territorio per mettere a punto una nuova offerta politica ai bisogni dei cittadini, per aiutare le persone, collocata saldamente dentro un campo progressista e per Sala sindaco.