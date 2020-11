Scuola, CD Milano: liceo Manzoni ritiri criterio residenza in centro per i nuovi iscritti

MILANO, 28 ott – “E’ inaccettabile e gravemente discriminatorio che il liceo Classico Manzoni di Milano dia la precedenza per le nuove iscrizioni ai residenti in Municipio 1. Sostenere che per osservare le norme sul distanziamento nel 2021 ci sarà spazio solo per otto classi, non giustifica l’aggiunta del criterio della residenza accanto a quelli dei voti ottenuti alle scuole medie”.

E’ quanto si legge in una nota del coordinamento metropolitano di Centro Democratico a Milano.

“Si tratta di un atteggiamento elitario in palese contrasto con la Costituzione. E al vice preside del Manzoni che taccia di demagogia chi critica la misura replichiamo che per uno studente del centro è molto più semplice raggiungere istituti superiori siti in ogni municipio rispetto a un coetaneo che non abita in centro e il Manzoni è ben collegato a svariate zone della periferia. Il criterio della residenza già utilizzato dal Manzoni e da diversi altri istituti milanesi, va cancellato e per questo il coordinamento metropolitano di Centro Democratico si batterà in ogni sede”.