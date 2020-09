Philippe Daverio, Tabacci: mi sostenne nel 2018, suo genio ci mancherà

ROMA, 2 set – “Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Philippe Daverio. Se ne va un uomo che aveva il raro tocco magico di saper rendere appassionante e godibile per chiunque ogni espressione culturale, anche la più raffinata. Non gli mancava peraltro la passione per la politica. In occasione delle ultime elezioni Politiche, nel 2018, mi ha sostenuto pubblicamente in campagna elettorale a Milano partecipando e intervenendo all’evento di chiusura che avevo organizzato al Teatro Parenti. Anche in quella circostanza dimostrò che nessuno meglio di lui era in grado argomentare le ragioni storiche, culturali, filosofiche e politiche per cui l’Italia senza Europa non potrebbe avere futuro né senso. E’ questa forse l’eredità più preziosa che ci ha lasciato e che la buona politica non dovrà disperdere. Resta che il suo genio ci manca e ci mancherà moltissimo”. Lo dichiara in una nota Bruno Tabacci, deputato eletto con Centro Democratico – Più Europa nel collegio uninominale di Milano 1.