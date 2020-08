Eurafrica. Una proposta coraggiosa per il futuro

Gli USA hanno eletto Trump, che ha avuto elettoralmente l’idea di promettere un maggior isolazionismo e una lotta dura alla Cina e all’Europa. In maniera irrituale rispetto alla politica forte ma gentile e aperturista degli ultimi presidenti da Clinton in poi.

Poi è avvenuta la Brexit e sono nati tutti i partiti populisti e antiglobalizzazione in un caos ancora tale, ma tale da aver finalmente preoccupato l’establishment.

Il nuovo via alla guerra fredda è stato quindi suggellato da Xi Ping che ha aperto una via della Seta innovativa, mettendo sul piatto, dicono, 1000 miliardi di dollari.

Questa via -o questa strada e cintura (Road & Belt )- avrebbe lo scopo di perpetuare il fenomeno delle esportazioni che hanno caratterizzato l’ascesa della Cina fino ad oggi.

La Cina è alle prese con il dover continuare ad aumentare il suo PIL per tentare la supremazia mondiale, mentre teme che i consumi interni, che sono decollati, non possano fare più di tanto. Quindi, la conquista di mercati stranieri diventa obbligatoria.

Lungo questa direttrice si svolgerà parte dello scenario politico ed economico di questo secolo. Tuttavia, lo scopo non appare solo commerciale, come continua a recitare Xi, ma anche politico: la volontà è quella di inglobare pian piano pezzi di Asia che erano della vecchia Russia, paesi nuovi come il Pakistan, forse l’India e pezzi di Europa.

Minore sarà l’invasione dell’Africa, che a detta di tutti è già cinese, ma di fatto è in blocco da un paio di anni.

L’Europa oggi sta a guardare, un po’ per debolezza intrinseca, un po’ per curare le sue divisioni interne, un po’ per riorganizzare un tessuto politico e sociale che si è combattuto per 1000 anni e che mantiene nel suo DNA tutte le diffidenze del lungo periodo.

Quindi, dei tre poli, quello europeo appare come il più debole e il più attaccabile, specie dopo che la Gran Bretagna se ne è andata per la sua strada.

Dove? Non si sa.

L’Europa rischia di essere strattonata da tutti, dagli Usa nel tentativo di romperla per farsi amici solo nazioni deboli e dalla Cina, più subdolamente, per comprarsi pezzi di stati dove comandare. Al momento l’Unione europea tiene: la commissione è stata insediata, la linea politica ambientale è corretta e la maggioranza degli abitanti è pro-Europa (meno di prima ma sempre maggioranza).

La demografia intanto cresce… solo in Africa.

La demografia crescerà tanto, ma è anomala: oggi siamo circa 7,8 miliardi e nel 2075 saremo 10,5 miliardi.

Bisogna considerare, tuttavia, che dei 2,7 miliardi di neonati che verranno quasi tutti (2,1 miliardi) saranno africani, mentre il poco che resta sarà composto da asiatici (specie indiani) e americani del nord e del sud.

L’Africa sta cavalcando irrefrenabilmente le nascite al raddoppio nel 2050 e al raddoppio del raddoppio nel 2100, fino ad arrivare a 4,3 miliardi di persone.

Così, alla fine di questo secolo, avremo 4 asiatici, 4 neri, 1 bianco e 1 sudamericano.

Questa cavalcata dell’Africa sarà tanto impetuosa numericamente come non lo sarà economicamente: oggi il continente vale meno del 3% del PIL mondiale (cioè poco o nulla), ma a fine secolo peserà solo il 4% con oltre 4 miliardi di persone da sfamare…

Detto in altre parole, l’Africa sarà poverissima e la sua povertà rischia di creare condizioni di instabilità per tutto il mondo, ma, soprattutto, per l’Europa, che intanto, in questi stessi anni, decresce del 20% di popolazione (con un terzo dei suoi abitanti sopra i 65 anni di età).

Insomma, l’Europa giace ricca, ma vecchia e anemica, con ai suoi piedi un gigante giovane, povero e forse arrabbiato.

Lo sviluppo demografico è stato la chiave dello sviluppo, ma da oggi non sviluppa più

Il tema di fondo è che il mondo si sta bloccando, come se avesse ultimato la sua spinta propulsiva. Se guardiamo ai meri dati, il PIL crescerà solo di 2 volte e mezza da qui al 2075, contro le 15 volte dei 50 anni passati.

È vero che cresce su una base già alta, ma è anche vero che non esiste più un continente che possa sviluppare la progressione dei passati 50 anni.

Dai numeri passiamo a un ragionamento: il mondo nei 50 anni appena trascorsi ha visto la crescita del continente asiatico, che grazie alla Cina ha messo il turbo e ha portato il PIL pro-capite asiatico da livelli di vera povertà a 10.000 $ cadauno, specie dopo il 2000, quando la Cina fu ammessa al WTO. Da allora, negli ultimi 20 anni, il PIL mondiale è raddoppiato.

Adesso l’Asia sta crescendo molto, ma non più a doppia cifra come in passato: sta cominciando a tornare a livelli normali.

L’India rimane un’incognita nello sviluppo, mentre la Cina, complice l’inizio di una demografia calante, non può più essere il booster della crescita asiatica.

E allora cosa rimane?

Rimane l’Africa.

Il continente nero, e lo vedremo nei dettagli, non può svilupparsi come l’Asia, perché più cresce in numero di abitanti, più si impoverisce.

Le ragioni sono molteplici, la maggiore delle quali è che i sistemi di governo dei 55 paesi che lo compongono per varie ragioni non sono in grado di farlo sviluppare.

L’Africa è attualmente vista come un buco nero del mondo ed effettivamente lo è.

Avrebbe mille potenzialità, dato che siede su innumerevoli e utilissime ricchezze naturali, è piena di energia sia fisica (la forza lavoro giovanile a metà secolo sarà quasi tutta solo africana), sia naturale ed è una sorgente infinita di energie rinnovabili.

Il vero problema è che rischia di restare al palo con uno sviluppo miserevole e una povertà endemica.

Adesso ci basta sottolineare che se non sviluppa l’Africa, che è quella che ha l’incremento demografico maggiore, significa che siamo arrivati a un tappo: non c’è più un continente che può sviluppare.

Finora il mondo si è sviluppato seguendo la curva demografica e PIL e demografia sono andati a braccetto per 50 anni.

Da oggi in poi, a causa dell’Africa, questa regola aurea è finita e questa fine può segnare la fine dello sviluppo come lo conoscevamo prima.