Liguria 2020

Amantini Massimiliano nato a Santa Margherita Ligure il 3 maggio 1972. Diplomato Ragioniere e Perito Commerciale. Ha studiato Filosofia presso l'Università di Lettere e Filosofia di Genova. Lavora come tecnico informatico presso un'azienda che opera nel settore del Biomedicale. La sua passione è l'Informatica e nello specifico la Sicurezza Informatica. Ha acquisito un'esperienza ventennale nell'amministrazione locale, sia come Consigliere Comunale che come Assessore con delega allo Sport, Politiche Giovanili e Informatica. Insegna Arti Marziali dal lontano 1999 e si occupa e promuove iniziative di carattere Culturale, Sportivo, Turistico e Sociale. Tra le altre cose è appassionato di scrittura e di lettura. Ha al suo attivo due pubblicazioni di Poesia e di Narrativa: "Un ribelle obbediente" e "La mia Sant'Anna".

Borelli Paola nata a Genova il 3 aprile 1958. In pensione dopo 43 anni di lavoro come impiegata presso il Comune di Genova. Due figli e due nipoti, svolge volontariato presso la Comunità di sant’Egidio e presso la mensa dei Cappuccini di Padre Santo.

Legata al territorio è consapevole che ci vuole un recupero dello stesso attraverso sane pratiche di educazione ambientale e rispetto, nel quotidiano, di ciò che appartiene a tutti.

Il suo motto:- "Non si può crescere senza il rispetto per l'ambiente e la natura, è necessario intervenire mettendo come prioritarie azioni per la rinascita di un territorio che è stato abbondantemente violato"-.

Aricò Paolo nato a Genova il 6 agosto 1963.

Impiegato amministrativo presso l’azienda di igiene urbana di Genova. Nei primi anni ’90 la sua passione per tutto ció che è ambiente e tutela degli animali lo ha portato ad essere consigliere dei Verdi nel municipio della Valbisagno;

Insegna da 30 anni Ju-Jitsu con una particolare propensione per l’autodifesa organizzando spesso nella sua palestra corsi gratuiti per donne; primo in Europa a tenere un corso continuativo di autodifesa per non vedenti.

Oltre ad essere stato attivista per associazioni animaliste, è stato per molti anni guardia ecozoofila. I suoi valori fondamentali sono: antifascismo, animalismo, pacifismo, europeismo.

Vegetariano da molti anni ha sempre cercato di contribuire a rendere questo mondo migliore.

Di Giorgio Michela nata a Genova il 25 giugno 1993. Laureata in Pedagogia ha un master in progettazione europea per aziende pro-fit e no pro-fit. Attualmente è coordinatrice di un centro di accoglienza rifugiati e si occupa inoltre di sviluppare progetti socio-educativi per la Cooperativa Liberitutti. Esperta in progettazione sociale su bandi europei in precedenza ha fatto volontariato in Senegal in un centro di accoglienza diurno per bambini.

Con molta esperienza di volontariato alle spalle oggi svolge opera di tutoraggio scolastico. Fa parte del direttivo dell'Associazione politico culturale, apartitica e giovanile "La Supernova".

Parodi Maurizio nato a Pontremoli (MS) il 29 dicembre 1956. Dirigente scolastico di lungo corso, si occupa di ricerca e formazione in campo socio-pedagogico non ancora rassegnato all’impermeabilità degli apparati educativi.

Vive a Genova e dirige il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti Levante Tigullio.

Ha pubblicato numerosi articoli sulle più importanti riviste italiane di settore, e diversi saggi, i più recenti: «Non ho parole: analfabetismo funzionale e analfabetismo pedagogico» (Armando) e «Così impari. Per una scuola senza compiti» (Castelvecchi); il più "verde": «EcologicaMente: Insegnamento dell'Ecologia/Ecologia dell'Insegnamento» (DPS). Ha elaborato il "Regolamento delle scuole verdi". Numerose le sue apparizioni in programmi televisivi e radiofonici di reti nazionali, e le interviste su quotidiani e periodici cartacei e online.

Massa Emanuela nata a Genova il 17 dicembre 1966. Laureata in architettura con lode nel 1992. Impiegata presso Studio di Architettura ed Urbanistica Avagliano – Gambardella di Genova. Referente ligure per Amnesty International dell'Educazione ai diritti umani dal 2009. Docente MIUR dall'anno 2017. Coautrice del Volume "Pensieri Sottobanco" da Erickson a cura Fasce Paola e del Volume "Ma che diritti?" Pubblicato da Fratelli Frilli Editori. Madre di tre figli. Pratica Corsa su strada a livello agonistico.

Pastorelli Gaia è nata a Genova il 4 febbraio 1999. Ha sempre vissuto nella sua città, nonostante abbia avuto la fortuna di poter viaggiare in quasi tutta Italia.

Ha frequentato il liceo linguistico; all’inizio, pensando al suo futuro, avrebbe voluto fare qualche lavoro nell’ambito del turismo per poter continuare nello studio delle lingue.

Poi è entrata a contatto del mondo dei cani e ha capito cosa realmente voleva fare: poter passare più tempo possibile nella natura, così ha deciso di studiare per diventare educatrice cinofila in modo tale da riuscire a unire la sua passione con il suo lavoro.

Attualmente è anche iscritta all’università di psicologia.

La sua priorità è riuscire a preservare l'ambiente e cercare di risolvere, almeno in parte, i danni che in questi anni l'essere umano ha apportato al nostro pianeta e cercare di ridurre l'impatto che avremo su di esso in futuro.

Sciortino Sebastiano nato a Genova il 21 marzo 1957, sposato con Cinzia. Ha lavorato per 37 anni in un'Azienda Statale, incarico che ha lasciato, dal 2007 al 2011, per ricoprire la carica di Assessore Provinciale all'Ambiente. Attualmente è il Co – portavoce di Europa Verde, partito nel quale milita da sempre. Le sue passioni sono, oltre al grande amore per la terra, il mare, lo sport (è presidente della Sestrese Calcio di Genova), la musica e la lettura. Ama scrivere e ha pubblicato di recente il libro "Cento anni di Storia e Passione".

Sacchi Cecilia Sacchi Cecilia è nata a Rapallo il 26 febbraio 1955. Ha studiato ragioneria a Genova e dal 1974 al 2017 ha lavorato presso ASL 4 Chiavarese OC occupandosi di Cupa. Dal 2017 è in pensione ed è incaricata presso un’azienda italiana che si occupa di salute e benessere naturale. E’ iscritta al movimento dei Verdi da tanti anni perché ama da sempre gli animali e la natura, che vuole proteggere prima di ogni altra cosa. Ha 4 gatti e un giardino dove dare spazio a questi punti saldi della sua vita. Si occupa anche della salvaguardia di specie poco comuni come ricci, pippistrelli e volatili.

Spanò Angelo nato a Genova il 24 febbraio 1948. Dal 2016 ad oggi co-portavoce metropolitano dei Verdi. Dal 2007 al 2012, Consigliere Provinciale per il Gruppo Verdi. Dal 2003 al 2014, volontario Guardia Zoofila Ambientale con Decreto Prefettizio, con funzioni di Polizia Amministrativa e Polizia Giudiziaria, attività volontaria riguardante animali e l’ambiente, volta alla ricerca e repressione di reati e illeciti amministrativi. Dal 1967 al 1971 impiegato presso la RCA (Casa discografica). Dal 1971 dipendente delle Ferrovie dello Stato, in quiescenza dal 1993.

Vitali Bruno nato a Pavia il 4 giugno 1957. È il coordinatore ligure di Democrazia Solidale-Demos. Entrato giovanissimo all’Ansaldo Elettronica, diventata Esacontrol e poi Elsag Bailey, negli anni ‘90 ricopre la carica di Segretario provinciale e regionale Fim-Cisl a Genova. Entra poi nella segreteria nazionale dei metalmeccanici CISL in cui rimane fino al 2012. In seguito è vicepresidente di Fondimpresa, il più grande fondo per la formazione continua dei dipendenti delle imprese, dove rimane fino al 2018. Esperto in relazioni industriali è volontario nella Comunità di Sant’Egidio.

Nel 2009 pubblica, per Edizioni Lavoro, “Il quanto più del come. Le politiche industriali nel Sud dagli anni novanta ad oggi” e nel 2015 per Marsilio Editori: “Tremila giorni. FIAT: la metamorfosi e il racconto”.

Appassionato di montagna e di musica ha pubblicato due CD e da alcuni anni presiede l'associazione Gezmataz che organizza l'annuale festival Jazz nel porto antico di Genova.

Trencilio Yoanka nata a Canaguey (Cuba) il 1° febbraio 1980.

Sin da giovane disimpegna una serie di cariche a livello studentesco, nelle file della UPJM, FEEM, UJC organizzazioni della gioventù cubana. Si laurea a Genova in Lingue e culture straniere per l’impresa e il turismo.

Trasferita in Italia negli anni duemila, si adatta alla cultura ed abitudini locali. Cristiana praticante, si avvicina al mondo del volontariato che svolge presso la Comunità di Sant’Egidio.

Come molte donne, ha percorso le difficoltà del mondo del lavoro: ricerca del posto, precarietà e maternità con tutto ciò che comporta. La Benetton di Sestri Ponente, primo impiego, mentre penultimo liquidatrice sinistri, ramo trasporto-merci. Rimasta senza lavoro per chiusure dell’attività si reinventa istruttrice di fitness frequentando corsi formativi nelle varie tipologie per bambini, adulti ed anziani.

Disgustata dalla politica di questi anni si è ripromessa di dare il suo piccolo ed umile contributo, affinché giovani e bambini possano avere un posto migliore in cui vivere.

