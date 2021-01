Informativa all’aderente

L’associazione Centro Democratico, con sede in Roma, via di Torre Argentina 47, titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti con la presente scheda saranno trattati per la finalità di gestione della Sua adesione, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti di Centro Democratico. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio e il mancato conferimento non consentirà il perfezionamento della Sua adesione. I dati personali raccolti non saranno oggetto di comunicazione al di fuori di Centro Democratico. Consenso dell’aderente. Autorizzo, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, l’utilizzazione dei dati contenuti nel presente modulo, per le attività promosse da cd sulla base dei principi e delle regole statutarie. Per l’esercizio dei diritti indicati dal suddetto D. LGS, nonchè per la revoca del consenso, l’interessato può inviare una email a: centro.democratico@ilcentrodemocratico.it