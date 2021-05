Informativa Privacy Aderente

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”)

Il Titolare del trattamento è l’associazione Centro Democratico, con sede in Via di Torre Argentina 47, (00186) Roma.

Il Responsabile della Protezione dei Dati – RDP può essere contattato scrivendo a info@ilcentrodemocratico.it o a mezzo posta ordinaria presso la sede del Titolare del Trattamento dei Dati.

I dati anagrafici e quelli relativi ai Suoi contatti saranno trattati dal Titolare per finalizzare la Sua richiesta di adesione e (per tutte le funzioni associative, di raccolta fondi, per l’invio di aggiornamenti sulle iniziative del Partito e per l’invio di informazioni relative al Partito (anche con modalità automatizzate tramite e-mail, sms, posta, contatto telefonico, ecc.) e per adempiere gli obblighi di legge.

I suoi dati personali saranno trattati dal Responsabile della Protezione dei Dati o da persone designate al fine di svolgere tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità dettagliate nell’informativa.

I Suoi dati potrebbero essere comunicati a Partiti alleati o altrimenti collegati al Titolare (ivi compresi loro eventuali organismi politici) per finalità organizzative.

I dati personali saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità del trattamento.

Revoca del consenso

La informiamo infine che, relativamente ai dati personali in nostro possesso, Lei può sempre esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

In particolare, Lei potrà:

chiedere al Titolare la conferma dell’esistenza di propri dati personali, di come essi siano stati raccolti, della logica e delle finalità del trattamento, delle categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati, nonché gli estremi identificativi del Titolare e dei relativi responsabili; chiedere l’accesso ai dati personali, la trasformazione in forma anonima, il blocco, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/679; proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web www.garanteprivacy.it.

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su Sua richiesta – salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare potrà comunicarLe tali destinatari qualora Lei lo richieda.

Ai fini dell’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale chiarimento, Lei può contattare direttamente il Titolare inviando una e-mail all’indirizzo info@ilcentrodemocratico.it